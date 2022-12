Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Domingo 18 de diciembre de 2022, p. 24

En un sitio de libertad y refugio se han convertido las artes escénicas para quienes cumplieron una condena y dejaron atrás las cárceles de la Ciudad de México, cuentan los integrantes de la Compañía Teatral de Personas Liberadas del Instituto de Reinserción Social, cuyo propósito es promover mensajes de integración y la no discriminación.

Nayeli, quien estuvo en reclusión por 10 años, relata que desde que se encontraba en el penal de Santa Marta Acatitla, acudir todos los lunes a los ensayos al Reclusorio Oriente era una experiencia liberadora, al poder interactuar con otras personas, por lo que a su salida, hace cuatro meses, no dudó en incorporarse a la compañía, que ahora es su familia.

Es gente que conozco desde adentro y a veces es más reconfortante estar aquí porque el estigma de venir de un centro de reclusión es muy difícil de sacudir, porque hasta tus propios familiares dudan de ti.