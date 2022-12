U

na mexicana, yo, con necesidad cotidiana de saber lo que sucede, mirando los noticieros de Francia y España: el asombro se instala y abre puertas a un torrente de ideas y comparaciones que intentaré reflejar puntualmente:

1. Busco canales de información y voy cambiando buscando esencias. Abundan canales, pero el mundo que integran a sus inquietudes es sólo Europa, y más allá Estados Unidos, Rusia y China, algo del Mediterráneo y nada más, salvo que suceda una catástrofe. La mayoría de los canales dan noticias muy locales y alguno alcanza a ser nacional. Un mundo ciertamente muy estrecho.

2. El sistema sanitario español en crisis total, huelga de varios días de los médicos de base en hospitales y puestos sanitarios. Demandan, ojo demandan: que se rebajen el número de consultas diarias que tienen que dar, de 60 a 30, para poder dedicar, por lo menos, 10 minutos a cada paciente, lo cual consideran imprescindible para realizar diagnósticos serios; además de que para obtener una cita transcurre un mes en promedio. A lo cual los gobiernos locales (Madrid) del Partido Popular responden que lo adecuado sería montar un sistema de consultas por videoconferencia o por teléfono para eliminar la presión. Los médicos se indignan y solicitan contratar un refuerzo de 24 mil galenos más en el sistema público. Apuntan a las privatizaciones como parte del desmantelamiento que sufren.

3. Médicos franceses, en las mismas condiciones, se plantean una crisis y posibles movilizaciones, pues el sistema público está desmantelado, los galenos generales han sido relegados, desvalorizados, abrumados por consultas rápidas constantes, sustituidos en las consultas privadas por profesiones paralelas, como kinoterapistas. Hay camas disponibles en los hospitales, pero no existe personal, hacen falta unos 70 mil, desde médicos hasta personal de limpieza. La crisis se profundiza porque hay una novena ola de contagios de covid, con la nueva variante BQ 11; hay un biológico bivalente, pero la mayoría no quiere vacunarse, ni siquiera el personal sanitario, hay miles en casa que rechazan el antígeno y el debate se centra en si sería necesario que los no vacunados se reintegraran a su trabajo en los hospitales.