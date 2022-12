E

n junio de 2006, durante la Copa Mundial de Futbol en Alemania, el líder del fascista Frente Nacional de Francia, Jean Marie Le Pen, expresó desconfianza en la selección de su país porque en ella había muchos jugadores de color . No fue el primero en decir un disparate parecido. Eduardo Galeano contó que, casi un siglo antes, en 1916, en el contexto del primer campeonato sudamericano de futbol, Uruguay venció por dos a cero a Chile, país que impugnó el resultado porque en el equipo celeste se habían alineado dos jugadores africanos , en referencia a Isabelino Gradín y Juan Delgado, uruguayos descendientes de esclavos.

Los fascistas y posfascistas suelen ser una exposición constante de anacronismos e ignorancia: por lo visto el señor Le Pen no se enteró de que en 1998 Francia logró su mejor resultado futbolístico hasta entonces al ser campeona del mundo, y lo hizo precisamente con una escuadra diversa que, por primera vez en la historia, contó con jugadores de raíces en los cinco continentes: el gran mediocampista Desailly era ghanés; el hábil Thuram, antillano; Youri Djorkaeff, de familia armenia y Christian Karembeu, de Nueva Caledonia. ¿Cosas de la multiculturalidad contemporánea? No necesariamente: Le Pen quizás ignoraba que el mejor goleador en mundiales, Just Fontaine, hizo 13 goles en el lejano Mundial de Suecia, en 1958. El ariete era francés, pero nació en Marruecos. Más que ignorancia lo que aqueja a los fascistas es un estado de negación: el equipo en que Le Pen desconfiaba hizo un buen papel en 2006, al resultar subcampeón.