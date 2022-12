Todavía impactado por la agresión y con la voz entrecortada, agradeció las muestras de solidaridad. Al relatar el episodio, apenas unas horas después de sucedido, el periodista aseveró: No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos con nadie, no tengo deudas, pero alguien me quiso matar anoche . Agregó: no me hirieron, respondió bien el blindaje de la camioneta .

“Evidentemente con las manos temblando, bien a bien no sabía qué hacer, y había llegado a la esquina de la calle de Olivo, y en lugar de seguir de frente los 200 metros que faltaban para mi casa –no sé por qué, intuición, qué sé yo–, di vuelta hacia la izquierda. Me di cuenta de que el coche no jalaba bien y que traía un problema en las llantas.”

Luego intentó comunicarse con su colaborador, Manuel Feregrino, pero el nerviosismo le impidió marcar el teléfono. Siguió avanzando y recordó que muy cerca de ahí vive su amigo Manlio Fabio Beltrones; el vigilante de la privada vio todos los impactos en el coche y lo dejó pasar.

El político lo auxilió y enseguida llegó el secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, peritos y la fiscal Guadalupe Moreno, encargada de asuntos relevantes. Me pusieron seguridad, me pusieron escoltas , señaló.

Gómez Leyva agradeció la atención excelente que recibió de las autoridades, quienes le confirmaron que el móvil del ataque no fue robo ni secuestro. No tengo pleito con ningún vecino, no tengo una deuda que no haya pagado, no he discutido con nadie y no voy a hacer conjeturas... Todo indica que alguien me quiso matar anoche , expresó.