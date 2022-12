Se refirió a que no tuvo respuesta a la carta que envió al rey Felipe VI en 2019 en la que le pedía que se disculpara por la Conquista. Ni siquiera tuvo la atención de contestarme , fue la queja del mandatario.

Contrastó la reacción española con la del Vaticano cuando planteó un asunto similar. Le mandé cartas al papa Francisco y me las contestó todas y no necesariamente coincidíamos , dijo, y cuando pedimos que para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España considerábamos importante un gesto de humildad , siguió, salen con que tenemos que agradecerles porque vinieron a civilizarnos .

Cuestionado sobre las visas de residencia solicitadas a España por los ex presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, respondió que esto es normal , pues en sus sexenios hubo empresas españolas consentidas , a las que López Obrador pidió que no vengan a promover y fomentar la corrupción en México .

Añadió que los ex mandatarios tienen derecho a vivir en España, pero se dijo molesto por su doble discurso, doble moral, hipocresía , pues Calderón pidió hace unas semanas en las redes sociales que el analista político Abraham Mendieta sea expulsado del país por interferir en asuntos políticos que sólo competen a los mexicanos.