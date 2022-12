▲ El senador Ricardo Monreal (centro) no será convocado al encuentro con el Presidente de la República, a realizarse el martes. Foto Marco Peláez

Georgina Saldierna y Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 17 de diciembre de 2022, p. 4

El martes se reunirán diputados y senadores de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de dialogar sobre la reforma electoral, aprobada el jueves en la Cámara de Diputados y previamente en el Senado.

Lo anterior se dio a conocer en el grupo parlamentario del partido guinda en San Lázaro, donde trascendió que no serán convocados aquellos legisladores que votaron en contra, como el senador Ricardo Monreal y los diputados Adela Ramos y Carlos Noriega.

La reunión será en Palacio Nacional por la mañana y se prevé que también sean convocados los legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), con cuyos votos fue posible avalar la reforma a leyes secundarias en materia electoral.

Las modificaciones plantean reducir la estructura interna del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, cabe destacar que la oposición ya anunció que interpondrá acciones de inconstitucionalidad contra la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta institución será la que determine la validez constitucional de los cambios y si se podrán aplicar o no.

Apoyo de 22 mandatarios

Tras felicitar la aprobación de la reciente reforma electoral, los 22 mandatarios de Morena, Partido Encuentro Social, PT y PVEM consideraron simplista la afirmación de que el INE no se toca” porque, aseguraron, esta institución no resiste la prueba de autonomía, mucho menos de elecciones limpias. Como árbitro, no ha visto lo que todo el público ha visto en la cancha electoral .