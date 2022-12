C

on la sonrisa de lado a lado, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció el relanzamiento de las relaciones bilaterales México-España, pausadas desde febrero pasado por instrucciones del presidente López Obrador. A la diestra del canciller nacional, igualmente emocionado, su homólogo José Manuel Albares –descarado peón de las trasnacionales gachupinas– aseguró que tales relaciones tienen una salud excelente , con voluntad de relanzar y reforzar este vínculo , dado el compromiso estratégico mutuo .

Así es: felices y por la libre, Ebrard y Albares despausaron –valga el término– la relación bilateral a nivel gobierno, pero todo indica que al primero se le olvidó un pequeño detalle: consultar y obtener autorización de su jefe, que despacha en Palacio Nacional, a quien la citada celebración no le causó mayor gracia.

El pretexto del citado relanzamiento fue la reunión de la Comisión Binacional México-España, en la que hemos convenido comunes acciones y reactivado toda la red de cooperación que tenemos ambos países; fue un éxito; nos va a permitir avanzar rápido, a buen paso en la relación bilateral en favor de nuestros pueblos , según afirmó Ebrard en conferencia de prensa. A López Obrador (Marcelo dixit) le dio mucho gusto que se llevara a cabo el encuentro, el cual evidentemente autorizó .

Pero algo falló, porque en la mañanera de ayer un colega preguntó: ¿ qué tendría que pasar para superar la pausa ? (anunciada en febrero pasado), y López Obrador respondió “que haya una autocrítica; no les vamos a pedir que nos devuelvan todo lo que se llevaron (los españoles), nada más que reconozcan que hubo abusos, masacres, que se reprimió a los pueblos originarios … Es pedir perdón para la no repetición de estos abusos. Y la corrupción, que no vengan a promoverla, a fomentarla, que no se lleven a los presidentes de empleados de sus empresas, que respeten la dignidad del pueblo y de la nación mexicana”.