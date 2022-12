Si bien es cierto que no fue posible concretar la reforma constitucional para transformar a fondo al órgano encargado de promover la cultura de la democracia, regular la participación organizada de los partidos políticos y conducir, vigilar y calificar los procesos electorales de México; la reforma electoral aprobada en el Congreso de la Unión, que modifica las leyes reglamentarias, alcanza para avanzar en el propósito central de combatir la corrupción del Instituto Nacional Electoral (INE).

Quizá si el funcionario hubiese condenado, por ejemplo, el entonces sí ejercicio tiránico de Felipe Calderón de dejar en la calle –en la noche de un sábado y sin consultar a las cámaras– a 42 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, su uso semántico habría sido asertivo, pero cierto es que no condenó así nunca a quien llegó a la Presidencia por vía fraudulenta, bajo el mismo instituto que desde entonces el funcionario aquí exhortado ya gestionaba, y cuyo gasto fue notoria y singularmente raquítico en 2021 para promover la consulta para enjuiciar a tal ex mandatario.

Horacio Socolovsky

Lamenta deceso de Dan Leahy, estratega internacionalista

Dan Leahy, sabio visionario que estableció los cimientos de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública falleció el pasado 10 de diciembre. Dan, en 1993, reunió a unos 300 activistas de la educación de México, Estados Unidos y Canadá para compartir ideas sobre cómo responder a la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su impacto en la educación pública y la sociedad. Durante alrededor de 30 años, la Coalición ha servido como foro para que las y los educadores y sus sindicatos compartan análisis, luchas y solidaridad mutua a través de las fronteras.

Dan, como director del Centro Laboral en el Evergreen State College en Olympia, Washington, abrió el espacio para la reunión inicial. Utilizó sus habilidades como organizador y sus profundas conexiones en los movimientos laborales y sociales para nutrir a la Trinacional. Fue una gran inspiración y asesor continuo para las y los numerosos trabajadores de la educación en las tres naciones, quienes asumieron la misión de construir la Coalición como un espacio de confluencia y solidaridad internacional, de activistas comprometidas y comprometidos, con una educación pública para la emancipación de nuestros pueblos.

La lucha continua de la Coalición Trinacional es un tributo vivo a la vida y obra de Dan, el increíble organizador, educador y activista que permanecerá en nuestras vidas por siempre.

Vaya nuestro afecto y solidaridad para su esposa Bethany, sus hijos Chad y JD y toda su familia y amigos.

María de la Luz Arriaga, Sección Mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública

Invitación

Homenaje a Ramón Martínez Ocaranza 40 años de su muerte

Invitamos al homenaje en conmemoración de la muerte del poeta Ramón Martínez Ocaranza, un actor fundamental en la concepción de la poesía moderna actual y sin el cual no se conciben los cambios democráticos en el país ni la aparición de una figura como AMLO. Ocaranza como figura del poeta rebelde, estuvo preso por su combatividad político-social junto con su esposa e hijas y solo fue liberado por acuerdo presidencial debido al reclamo de intelectuales y grupos culturales. La poesía mexicana contemporánea moderna no se concibe de no haber existido figuras como la de Ramón Martínez Ocaranza.

Estudiosos, académicos y poetas independientes (sin becas, ismos o layas.) vamos a llevar a cabo un homenaje en la plaza de san Fernando 17, colonia Guerrero, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Afuera del metro Hidalgo. Hoy a partir de las 12 horas.