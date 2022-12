Ángel Vargas

Sábado 17 de diciembre de 2022

En su libro La mujer que quiso hacer todo al revés, la sinaloense María Julia Hidalgo López escribe con un ritmo al que sólo detienen dos palabras: nostalgia y melancolía, sentimientos que parecen haber perdido la guerra frente a un mundo moderno, según la escritora Susana Cato.

Hay personajes que no se atreven a soltar la memoria, el pasado, los ancestros, las tumbas, la tradición, las cartas perfumadas, escritas y dibujadas a mano. El desprendimiento es doloroso y la realidad contemporánea tampoco ayuda; parecería que los habitantes de este siglo deben preguntarse por dejar ir lo antiguo y abandonarse en un presente que no es nuestro, que parece habernos robado el alma, un presente que otros dibujan y nosotros no queremos obedecer, aceptar la tecnologizada esclavitud invisible.

La novela, publicada por Intidrinero, fue presentada en el Salón de la Plástica Mexicana, en el contexto de la exposición Ellas, colectiva que a través de 30 obras rinde homenaje a las artistas que abrieron espacios de expresión a las nuevas generaciones de mujeres, entre ellas María Izquierdo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Angelina Beloff, Fanny Rabel y Remedios Varo.

Aloja varias historias

De acuerdo con la también guionista y periodista, dicho libro, aunque de apariencia breve, está habitado por muchas historias, y desde la primera hoja va sumergiendo al lector en las entrañas de uno y otro personaje, con poca oportunidad de respirar hasta el final.

Esta novela, agregó Susana Cato, es como una caja de sorpresas, como en las matrioskas rusas van apareciendo seres distintos y dentro de cada personaje se suscitan, además, sus tres vidas: la pública, la privada y la secreta, hasta llegar a la sorpresa final.