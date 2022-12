Sin embargo, no lo ha hecho y será sancionada, porque ha caído en desacato, enfatizó.

Con la protesta de Movimiento Ciudadano (MC) porque no fueron incluidos sus diputados, ayer quedó instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual será presidida por el panista y presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

Mientras tanto, el Senado cerró el periodo de sesiones con una sesión maratónica y la intención de convocar a un extraordinario para sacar los más de 70 nombramientos pendientes. También se concedió licencia para ausentarse del cargo por tiempo indefinido a los senadores de Morena Delfina Gómez y Armando Guadiana, quienes contenderán por las gubernaturas del estado de México y Coahuila, respectivamente.

A pesar del cansancio por sesionar toda la noche y parte de la mañana de ayer, se confrontaron por la conformación de la Comisión Permanente, ya que al PAN le quitaron un integrante.

Una vez que en el pleno se dio a conocer la integración de los senadores que formarán parte de la Comisión Permanente, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López, reclamó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal: “en estricto sentido, nosotros (el PAN) deberíamos tener tres senadores de representación en la Permanente.

Lo que está haciendo es un abuso, es un exceso. Nosotros somos el partido de oposición más fuerte en este país, es increíble, senador Monreal, que este acuerdo lo esté poniendo a consideración. No puede ser que a Acción Nacional le asignen dos lugares, el PAN no se lo merece y no es la representación que tenemos en el país.