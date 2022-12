Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Viernes 16 de diciembre de 2022, p. 4

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló ayer que nada de purgas , después de que él votó contra el plan B en materia electoral.

A mí no me sorprende la respuesta del Presidente de la República, porque lo conozco desde hace 26 años, y hoy ha ratificado su actitud de tolerancia, de respeto, que son características de demócratas; entonces, simplemente respeto lo expresado por él , declaró en entrevista colectiva, luego del cierre del periodo legislativo de sesiones en el Senado.

Monreal explicó que su postura de no avalar la reforma electoral fue sólo por defender la Constitución. Entiendo muy bien en qué momento me sitúo, pero la decisión legislativa que ejercí en el Senado no fue para buscar espacios políticos en la oposición, ni siquiera en la estructura del poder o de Morena.

Descartó sumarse al eventual recurso de inconstitucionalidad que pudieran presentar PAN, PRI, MC y PRD contra la reforma en la Suprema Corte. No soy parte del bloque opositor y tengo muy clara mi posición dentro del grupo parlamentario .

Respecto a las declaraciones de López Obrador, de que podría vetar la reforma con su plan B si incluye nuevamente blindar a los partidos políticos pequeños, consideró que el Ejecutivo federal estaría en su derecho. En sus manos, dijo, está rechazar esos cambios que negoció Morena con sus aliados PVEM y PT.