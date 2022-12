Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 16 de diciembre de 2022, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que estaba dispuesto a vetar el plan B de la reforma electoral si considera que la cláusula de vida eterna para preservar la existencia de partidos pequeños violenta principios, aunque esa decisión implique anular todo el paquete legislativo.

El mandatario respondió a una pregunta sobre el tema, poco después de que el Senado aprobara el proyecto legal y horas antes de que la minuta estuviera a discusión en la Cámara de Diputados.

Después de la advertencia presidencial, líderes parlamentarios de Morena y sus aliados PVEM y PT se reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Más tarde, el coordinador del Verde, Carlos Puente, anunció que su fracción retiraba la polémica enmienda.

Sí. Si lo considero, lo puedo vetar , comentó López Obrador, temprano en Palacio Nacional, sobre el plan de transferir votos entre partidos coaligados.

Descarta purgas

También descartó que la postura asumida por el mando de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, deba saldarse con una sanción intrapartidista. No, nada de purgas. Por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No, no, no .

Para el mandatario, será un tribunal popular, porque el pueblo está muy politizado, el que juzgue la conducta del legislador.