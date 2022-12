El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 134 personas. En Twitter, 332; en El Foro México, 498, y en Facebook, 304. Usamos la app Survey Monkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

@JoséMoreno / Cuernavaca

El Foro México

No sé por qué no incluyen a Noroña, debemos dejar el sectarismo en las filas del movimiento. El movimiento no es sólo Morena. Es muchísimo más grande y más completo.

Frank Carlos Richards Macola/ Chetumal

Creo que tiene más oportunidad frente a Morena Enrique de la Madrid, que parece el más enterado de la política, aunque tiene un mal antecedente en su padre.

Eduardo Rueda/ CDMX

Marcelo es el indicado, siempre ha sido sombra del hoy Presidente, conoce la política nacional e internacional más que ningún otro candidato. El mejor funcionario de gobierno hasta el momento.

Teodomiro García P. / Oaxaca

Facebook

De la oposición ni juntándose todos se hace la mitad de uno, no tienen argumentos ni proyectos, no saben expresarse, nunca han hecho nada por el pueblo, ni siquiera se han bajado de su ladrillo para acercarse al mismo.

Ana Lilia Ceballos / Xalapa

La oposición no tiene nada: no hay un proyecto alternativo distinto al de la 4T; no tienen un liderazgo fuerte que le dispute la Presidencia al candidato de Morena; no tienen base social que sea coherente y politizada. La oposición lo único que tiene es dinero, mucho dinero y mucho odio/racismo/clasismo.

Javier Mireles Ortiz / Guanajuato

