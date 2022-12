La esposa de mi hermano también es adulta mayor, con los achaques propios de su género y edad, por lo que le resulta totalmente imposible encargarse del cuidado de su cónyuge; al mismo tiempo, se pone en peligro cuando él tiene sus crisis y se pone violento o se sale de su domicilio a deshoras.

¿Quién va a cuidar a los ancianos que, habiendo trabajado al menos 30 años, son rechazados por las instituciones que se supone están para atenderlos en nuestra sociedad? La pensión de mi hermano es de un salario mínimo, por lo que es impensable recurrir a instituciones privadas.

José Luis López Velázquez

Ticketmaster le canceló boleto, pero no le regresa el dinero, acusa

El pasado 26 de octubre a las 9 de la noche adquirí un boleto por medio de Ticketmaster para un evento que se llevaría a cabo el día 27 a las 8 de la noche, es decir, 23 horas después de la compra.

Cuando llegué a recogerlo me dijeron que estaba cancelado porque sus normas marcan que hay que recoger los boletos 24 horas antes del evento.

Conclusión: alevosamente me vendieron un boleto a sabiendas de que jamás me lo entregarían, el empleado no se hizo responsable y me aseguró que en 30 días me devolverían el dinero, cosa que no ha sucedido, a pesar de los correos que les he enviado, sin obtener respuesta.

Óscar Urrutia Hurtado

Invitación

Congreso del PCM