▲ Lizbeth Victoria Huerta (al centro), ex alcaldesa morenista del municipio de Asunción Nochixtlán, abandonó ayer las instalaciones del Juzgado Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes, luego de que le acusaran de obstrucción de búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu Cruz. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Viernes 16 de diciembre de 2022, p. 32

Oaxaca, Oax., La jueza de control María Teresa Quevedo Sánchez reconfiguró el delito de desaparición forzada del que se acusaba a la ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, en perjuicio de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, y sentenció a la ex alcaldesa a cuatro años y dos meses de prisión por obstrucción de búsqueda.

Durante la conferencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, advirtió que la juzgadora Quevedo Sánchez pretendía reconfigurar el delito de desaparición forzada que se atribuía a la ex munícipe como autora intelectual; sin embargo, el funcionario indicó que se intentaba que fuese acusada de desaparición de personas y no de desaparición forzada. Esto implicaría que su pena no fuera de 40 a 60 años de cárcel, sino entre dos y siete años, como ocurrió.

Ricardo Mejía dijo haber exhibido este asunto porque generó mucha indignación y además está probado ya, y sentenciadas las personas presuntas como responsables. Aquí el punto es que la jueza no vaya a cambiar el fallo que ella misma determinó, sería un caso de impunidad .

La audiencia para dictar sentencia a cuatro de los cinco implicados en la desaparición forzada de Uruchurtu Cruz, ocurrida en marzo de 2021, se realizó al mediodía de este jueves en el Juzgado Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes, ubicado en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca, sitio al que por segunda ocasión consecutiva la jueza no se presentó y realizó la audiencia de forma virtual.