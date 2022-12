Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 15 de diciembre de 2022, p. 16

Madrid. El ex presidente mexicano Felipe Calderón, que gobernó el país en el sexenio de 2006 a 2012, prepara su desembarco en Madrid, España, donde vivirá al menos los próximos seis meses y para lo que ya tiene visa especial de dos años. Para conseguir los papeles solicitó la intervención y ayuda del ex presidente español José María Aznar, que le abrió las puertas como académico de su fundación Instituto Atlántico de Gobierno (IAG). Calderón se suma a los otros dos ex mandatarios que también tienen su residencia en España, los priístas Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

Según el diario español El País, Calderón ya tiene aprobado su visado de residencia y de trabajo como profesional altamente cualificado , que tiene de vigor al menos dos años, que son prorrogables cinco más, que es cuando ya podría iniciar los trámites para su nacionalidad. Como recién hizo el ex presidente Salinas (1988-94), que apeló a sus raíces sefardíes para solicitar la nacionalidad española. Mientras que Peña Nieto usó otra vía para lograr su residencia en España, que fue tramitar la conocida como golden visa, que se otorga a los extranjeros que realizan una inversión inmobiliaria en el país superior al medio millón de euros (10 millones 500 mil pesos).

El caso de Calderón es distinto. Inició trámites desde el consulado español en México, como exige la legislación migratoria, y para lo que fue necesaria la intervención de su amigo y aliado ideológico José María Aznar, quien le abrió las puertas de una de las fundaciones que dirige, el IAG, con la que además compartirá consejo educativo con otros dos mexicanos: el ex presidente Ernesto Zedillo, que en los últimos años se ha acercado a la derecha y a la extrema derecha española e iberoamericana, y con el empresario regiomontano Alfonso Romo, con quien la fundación mantiene estrechas ligas. De hecho, el empresario mexicano fue la puerta de entrada de la fundación de Aznar para estrechar lazos con dos instituciones universitarias de Monterrey con la que tienen firmados varios acuerdos, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la Universidad de Monterrey.