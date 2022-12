Diligencias reservadas por delincuencia organizada

En muchos casos, agregó, se fundamenta que no se otorgue la información, como en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, pero ello no impide que no se presente una parte de ésta y se haga saber que hay diligencias reservadas.

Señaló que la gran mayoría de las familias de desaparecidos no pueden tener acceso a estas copias y por ende no conocen qué está pasando, por lo que hay incertidumbre no sólo por la desaparición, sino también porque no saben qué está haciendo el Ministerio Público. Hay ausencia de transparencia, omisión y negligencia .

Idheas refirió que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que los familiares de víctimas tienen derecho a que el Ministerio Público les entregue en su totalidad las copias simples y gratuitas y de tener acceso directo o por medio de sus representantes legales a los expedientes y archivos que se hayan abierto con motivo de la búsqueda o la indagatoria.