Con el esquema anterior, dijo, acababan imponiéndose criterios que tenían que ver estrictamente con la investigación, no con el propósito de los posgrados o las instituciones que los impartían. De esta manera, acababa separándose la investigación de la docencia, y ésta resultaba cada vez más empobrecida .

Luego de participar en la ceremonia de toma de posesión de Alberto Sánchez Hernández como director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, destacó que uno de los puntos principales de la nueva norma es que el sistema de apoyo a los alumnos de posgrado dependerá ahora de la SEP, no del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Enfatizó que en los últimos años las becas han aumentado casi 20 por ciento y se han extendido a áreas que habían estado excluidas de esos apoyos, por no estar en el imaginario de la tecnología , como las humanidades o las ciencias sociales; consideró que los proyectos donde participa el sector privado deben ser revisados para que exista un compromiso igual de instituciones públicas y empresas.

Cuando este gobierno entró era impresionante el listado de proyectos dedicados a la industria, que en México no invierte ni un centavo en el rubro. No es que nos opongamos a la investigación con las empresas, pero debe haber coinversión . En el mismo tono, indicó que hay iniciativas con compañías privadas, que no entendemos por qué estaban recibiendo dinero .