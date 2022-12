Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de diciembre de 2022, p. 4

Un debate paralelo sobre la reforma electoral se desarrolló ayer en el Instituto Nacional Electoral (INE), entre la representación de Morena y miembros de otros partidos, y sobre todo con la mayoría de consejeros. Ninguno escatimó en argumentos y acusaciones sobre los efectos de la reforma; para los morenistas es el rescate del sistema, mientras para el resto, su destrucción.

Aunque la sesión del consejo general inició poco después de las 10 de la mañana, fue hasta la noche cuando se dio la parte más ruda de la confrontación, especialmente por el tema del presupuesto del INE.

Sorpresivamente, Lorenzo Córdova señaló: hoy sabemos que el recorte, para efectos prácticos es de 450 millones de pesos (para 2023), pero cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, no (era ese monto), porque todavía existía la posibilidad de que se solicitara consulta popular (para lo cual el INE pidió, de manera precautoria, 4 mil millones), pero gracias a ese caso fortuito, podemos decirle a los mexicanos que no estarán en riesgo ninguna de las actividades sustanciales del Instituto . Así, concluyó que el INE no está en riesgo presupuestal para 2023.

Antes, Eurípides Flores, representante suplente de Morena, acusó a los consejeros de defender férreamente sus privilegios y excesos de burocracia dorada , y de plano les sugirió no tirarse al piso.