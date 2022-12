Andrea Becerril y Victor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 15 de diciembre de 2022, p. 3

El Senado aprobó anoche en lo general el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, con el voto a favor de la mayoría de los senadores de Morena y sus aliados, a excepción del coordinador Ricardo Monreal y otro legislador morenista, que se sumaron a la oposición en el rechazo de esa reforma.

Fue una jornada complicada y tensa para el grupo de Morena, ya que además de la posición de Monreal, que desde temprano dejó entrever que votaría en contra, en la Secretaría de Gobernación no se aceptaron todas las propuestas de cambio, y debieron acceder a la exigencia de sus aliados del PVEM y PT de reintegrar al dictamen las disposiciones que permiten la transferencia de votos a los partidos pequeños en candidaturas comunes, además de mantener los recursos públicos que no gastaron en el año fiscal correspondiente.

Son los dos controvertidos cambios que los diputados introdujeron a la iniciativa del presidente López Obrador y que el propio Ejecutivo descalificó. Sin embargo, de no aprobarlos, el riesgo para Morena era no lograr los votos necesarios para aprobar esa reforma encaminada a reducir el costo y la obesa estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Después de siete horas de una confrontación entre Morena y el bloque opositor, que insistió una y otra vez en que la pretensión de la reforma es acabar con INE, el dictamen con cerca de 70 cambios a la minuta remitida por los diputados, se aprobó en lo general con 69 votos a favor y 53 en contra y comenzó la discusión en lo particular, que seguía hasta el cierre de esta edición.

El debate se prolongó, ya que se presentaron mil 244 reservas, lo que significa que casi la totalidad de los cerca de 500 artículos de las seis leyes que conforman la reforma tiene propuestas de modificación.

La mayor parte fueron presentados por la oposición, 300 de ellas por Monreal, quien presentó incluso un voto particular en contra del dictamen a esa reforma a la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), Ley General de los Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Comunicación Social y Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y se crea la nueva Ley de Medios de Impugnación, bajo el argumento de que varios de las disposiciones vulneran la Constitución.

No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución , expuso Monreal luego de aclarar que su postura era estrictamente personal. No involucra al grupo parlamentario en el que participo . Asumirá, insistió, los desenlaces y consecuencias que resulten, pero afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa .