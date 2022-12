F

elipe Calderón no soportó la presión por la cercanía del juicio a su socio Genaro García Luna –en el que sin duda saldrá salpicado– y por la confirmación de que es investigado internacionalmente (mediante denuncia presentada en la Corte de Justicia de La Haya, de acuerdo con la información del secretario de Gobernación, Adán Augusto López) por delitos asociados al operativo Rápido y furioso, por lo que hizo la maleta y se fue a refugiar en España bajo la protección del ex mandatario de aquel país, el fascista José María Aznar.

La Jornada (Armando G. Tejeda) lo reseña así: Felipe Calderón prepara su desembarco en Madrid, España, donde vivirá al menos los próximos seis meses y para lo que ya tiene un visado especial de dos años. Para conseguir los papeles solicitó la intervención y ayuda del ex presidente español José María Aznar, quien le abrió las puertas como académico de su fundación Instituto Atlántico de Gobierno (IADG). Calderón se suma a los otros dos ex mandatarios que también tienen su residencia en España, los priístas Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari .

Se trata del mismo franquista que como presidente de España involucró a su país en la invasión de Irak en 2003, con todo y que 95 por ciento de los españoles rechazó rotundamente la participación de su nación en esa aventura guerrera ordenada por otro asqueroso, George W. Bush, a quien Aznar sirvió de patiño junto con otra lacra, el británico Tony Blair. Años después, ese desvergonzado personaje afirmó que en términos de influencia y apoyo internacional a nuestros objetivos, España salió ganando ( El País) y el sangriento premio pagado por los españoles fueron los bombazos en Atocha (11 de marzo de 2004) en los que murieron cerca de 200 personas y 2 mil resultaron heridas. Lo anterior pinta de cuerpo entero al facho que protege a Calderón.