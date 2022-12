L

os múltiples problemas que los seguidores del cantante Bad Bunny encontraron para acceder a los conciertos ofrecidos por el puertorriqueño en el Estadio Azteca el fin de semana pasado reabrieron el debate en torno al monopolio ejercido por la trasnacional Ticketmaster en la comercialización de boletos para todo tipo de espectáculos.

El viernes se produjo un caos tal en los accesos al recinto que el concierto inició con 90 minutos de retraso y amplios huecos en las gradas, pese a que las entradas se habían agotado desde meses atrás. Quienes hacían fila, desesperados por no poder ingresar, achacaron las complicaciones a las malas prácticas de Ticketmaster, mientras la empresa se justificó aduciendo la presentación de un número sin precedentes de boletos falsos, lo que provocó aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente de su sistema. La propia compañía reconoce que a algunos boletos legítimos les fue negada la entrada, lo que llevó a conatos de violencia en los alrededores del estadio.