Meses después, detectó que cuentas públicas municipales correspondientes a 2018 fueron solventadas de manera mágica por Uriel González, encargado de despacho de la ESAF antes de que ella asumiera la dirección.

Según López, los alcaldes en el trienio 2018-2021 cuyas cuentas se aprobaron y ahora fungen como legisladores locales son Francisco Zavala, quien fue presidente municipal de Yecapixtla, Agustín Alonso, de Yautepec; Alberto Sánchez, de Xochitepec, y Luz Dary Quevedo, de Tetecala.