Aclararon que las investigaciones realizadas hasta el momento permiten afirmar que es un comportamiento totalmente atípico y que no se trata de un proceso infeccioso ni de una situación contagiosa .

Por su parte, Hernández Carrillo indicó que se considera que es un Guillain-Barré atípico. Lo que no sabemos es qué se pudo haber detonado porque no se contrajo en el hospital 21, eso es importante decirlo, porque no es una infección asociada a la atención a la salud; pero hay algún factor en el entorno, donde los pacientes pueden estar conviviendo o estar presentes, qué pudo detonar esa situación .

Del 10 de octubre pasado al 14 de diciembre se tiene el registro de 15 casos de personas con enfermedades renales crónicas que han presentado parálisis facial, de ellas, 10 fallecieron; tres ya fueron dadas de alta dos continúan hospitalizadas.

En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León emitió un exhorto a la Secretaría de Salud estatal para que realice una serie de acciones que permitan prevenir casos de meningitis micótica en la entidad, tras el brote que afectó a pacientes del estado de Durango.

(Con información de Raúl Robledo)