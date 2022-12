Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de diciembre de 2022, p. 24

Un nuevo incremento en la tasa de interés del Banco de México (BdeM) como el que se anticipa para este jueves, tendrá un mayor efecto en los usuarios del sistema financiero que tienen tarjeta de crédito y no pagan el total de su deuda mes con mes, afirman expertos del sector consultados por La Jornada.

Además, provocará un menor dinamismo en el otorgamiento del crédito de diversos intermediarios a empresas y a familias, sobre todo en aquellos préstamos que son a tasa variable y no son a largo plazo.

Este jueves, el banco central hará su anuncio de política monetaria, en el cual se espera un aumento de medio punto porcentual, con lo que la tasa de referencia pasará de 10 a 10.50 por ciento, el nivel más alto desde que el organismo tomó como principal objetivo controlar la inflación por este medio.