e ha considerado que el informe especial de 2018 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, es el más importante en la historia del grupo de expertos. Fue, más que una llamada de atención, una sólida advertencia, el momento humano para limitar el calentamiento a 1.5 °C como tope, para lo cual se requieren transiciones sin precedente en todos los aspectos de la vida.

En el texto se subraya el hecho de que ya estamos padeciendo las consecuencias de un calentamiento global de un grado Celsius, que ha significado condiciones meteorológicas extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, así como letales olas de calor, lo que significa millones de personas expuestas a inundaciones, daños de infraestructura en zonas bajas, extinción de especies, insectos, plantas y vertebrados, que con un aumento de 1.5 grados Celsius pierden más de la mitad de su hábitat.

¿Qué se hizo al respecto desde entonces? Hacia la COP27, la ONU señaló que el mundo todavía está muy lejos del objetivo de mantener el calentamiento global por debajo del umbral peligroso.Según nota de CNN (Ella Nilsen y Radina Gigova, 26/10/22) la ONU informó que el calentamiento global aumentará entre 2.1 y 2.3 grados Celsius, peligrosamente alto y mucho más allá de los 1.5 grados.

En otro informe The Lancet apunta que gobiernos y empresas siguen dando prioridad a los combustibles fósiles en detrimento de la salud de las personas. Según el informe, citado por CNN, las olas de calor extremo en 2020 provocaron un aumento de 68 por ciento en muertes relacionadas con este fenómeno.

Lo que sigue prevaleciendo es la injusticia climática. Según datos científicos disponibles cuatro países son los que tienen más responsabilidad por las emisiones de CO₂ en perspectiva histórica: Estados Unidos, con 24.5 por ciento; China, 14; Rusia, 6.8, y Alemania, 5.5 por ciento. Cerca de 190 países en conjunto serían responsables por la otra mitad.

¿Cuánto de energía se consume per cápita? Estados Unidos está entre los países líderes al emitir 16 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) per cápita al año, mientras en Argentina la cifra es de cuatro toneladas y en Uganda es de 0.1 toneladas per cápita al año. Esto significa que una familia estadunidense típica de cuatro integrantes es responsable de las emisiones de 16 argentinos, 600 ugandeses o una villa somalí de 16 mil habitantes. (ver Elizabeth Kolbert, Annals of a Warming Planet, The New Yorker, 21/11/22).