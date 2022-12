E

stá por terminar la temporada de Adviento y se acerca la Navidad. Nueva oportunidad para reflexionar sobre el milagro de la encarnación y sus consecuencias para quienes, como los sabios de Oriente, reconocemos en el niño del pesebre al autor de nuestra redención.

La temporada es posible pensarla y vivirla de variadas formas. Para mí es ocasión de añoranza y proyección. Añoranza porque regreso a la infancia, proyección porque no se trata de quedarse en la nostalgia. En cuanto al ejercicio de añoranza, por estos días he iniciado el periplo hacia los días infantiles. Me catapultó al viaje el bello relato de Charles Dickens, What Christmas is as We Grow Older ( Qué es la Navidad a medida que envejecemos). El autor describe su azoro y deslumbramiento ante las reuniones familiares y de amistad en la niñez, cómo quedaron grabadas en él, así como el posterior alejamiento y hasta rupturas con antiguos acompañantes en las celebraciones.

Escribe Dickens acerca de la actitud incluyente y restauradora en Navidad: ¡Bienvenido todo! Bienvenido lo que ha sido, lo que jamás fue, y lo que esperamos que sea, a su refugio debajo del acebo, a su rincón al amor de la lumbre navideña, donde lo que se aguarda con los brazos abiertos. Entre aquellas sombras, ¿no vemos aparecer furtivo sobre las llamas el rostro de un enemigo? ¡Perdonémosle el día de Navidad! Si el daño que nos ha hecho admite ese gesto de fraternidad, que venga y tome asiento a nuestro lado. Si, por desgracia, no es así, dejémosle marchar, con la seguridad de que jamás le acusaremos ni le haremos daño . Reitera lo escrito en A Christmas Carol ( Un villancico de Navidad), es posible la redención y el antes terrible Ebenezer Scrooge quedó como palpable muestra de ello.

En el territorio de la memoria y de los afectos entrañables de quienes ya no están con nosotros, nos anima Dickens, es tiempo de agradecerles lo que nos dieron para que tuviéramos infancia feliz durante las celebraciones navideñas. Que, como escribe Dickens, en el día de Navidad no alejemos nada del calor de nuestra lumbre. Nada . Acerquemos al cálido fuego de los recuerdos a quienes físicamente se han ido. Por mi parte, con el corazón henchido de agradecimiento evoco los sacrificios de mi padre y madre por esforzadamente darnos a sus hijos lindos días que hoy miro hacia atrás y atesoro con ternura.

Nací y crecí en una familia de muy modestos ingresos económicos. Mi padre pudo concluir estudios primarios, en tanto que mi madre los dejó truncos porque debió trabajar como empleada doméstica para intentar paliar en algo la pérdida del sostén principal de la casa. Su papá murió repentinamente de un ataque al corazón, dejando una viuda e hijos en situación muy precaria.