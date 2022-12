▲ Las protestas en la región andina de Puno no cesan. Ayer, familias bloquearon carreteras y caminos. Los manifestantes mostraron orgullosos la Wiphala, un símbolo que representa a la tierra, el cosmos, los animales, la vida en armonía. Foto Afp

Jamás renunciaré o abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde aquí quiero exhortar a las fuerzas armadas y la Policía Nacional a que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia , manifestó Castillo en su primera declaración desde su destitución y detención hace una semana. Hoy día vamos a utilizar perdigones de goma debido al nivel de violencia , declaró temprano el jefe policial de la región de Lima, general Víctor Zanabria Angulo, mientras sus efectivos copaban la céntrica Plaza San Martín.

Las fuerzas armadas, en apoyo a la Policía Nacional, podrán tomar el control del orden interno , informó el ministro y aseguró que no son más de 8 mil los que están causando los disturbios .

Lima. En Perú, la convulsión social continúa, algunas carreteras se mantienen cerradas y ciudades que no figuraban en el mapa de los disturbios, de las protestas y de los bloqueos comienzan a aparecer, como la norteña Chota, en el departamento de Cajamarca, del cual es oriundo el ex presidente Pedro Castillo, donde los ronderos impiden el ingreso y salida de vehículos.

El general Zanabria, para justificar su anuncio, explicó que el lunes hubo 32 agentes heridos en la capital.

Nosotros tenemos la titularidad del uso de la fuerza, por delegación del Estado, tenemos todas las normas con los estándares internacionales aprobados y hoy día vamos a elevar el nivel de respuesta al utilizar perdigones de goma dado el nivel de violencia y afectación a la integridad que tiene , afirmó.

Según él, se utilizarán 5 mil policías a fin de garantizar la seguridad de vecinos, comerciantes y público en general.

Pero la tarde del martes, varios centenares de ciudadanos habían regresado a las inmediaciones y marchaban sucesivamente alrededor de la plaza.

Clara, una mujer humilde, era una de ellas y explicaba el por qué.

“Soy de provincia pero radico en Lima. Voté por Pedro Castillo y estoy a su favor porque me gusta la verdad y esta clase política, desde el día uno –es más, desde que entró a la segunda vuelta–, lo único que ha hecho es inventarle cosas. No creo ningún tipo de acusación, no muestran pruebas fehacientes. Yo espero que salga esta traidora que es Dina Boluarte, que es una tapadera (encubridora) para esta olla de grillos que son los congresistas y toda la clase política, que se creen dueños del país, porque ella no representa a la presidencia, el único mandatario es Castillo, nosotros el pueblo lo elegimos”, explicó.

Se agota el tiempo para Boluarte

Patricia del Río, periodista y analista de actualidad, cree firmemente que los plazos se agotan para Boluarte.

En más de 20 años no había visto nunca que no hubiera un sólo interlocutor válido, una figura de autoridad o referente para poner un poco de calma. Los politólogos y analistas con los que converso, casi echan mano a la Iglesia católica como posible intermediario porque no hay por dónde, ni en el Ejecutivo ni en el Congreso; tal vez los gobiernos regionales podrían armar una coalición, son las que están más cerca de las personas , expuso a La Jornada.

Estima que Boluarte ha cometido sucesivos errores desde que asumió el cargo, el miércoles de la semana pasada.

Su primer ministro, Pedro Miguel Angulo, no es la persona apropiada para el cargo, su discurso es equivocado, no tiene muñeca política; y si tienes un país incendiado porque la gente quiere que cierren el Congreso y el premier y los de Defensa y del Interior se van al Congreso y se quedan horas ahí, eso es justo lo que la población no quiere ver , declara.

Del Río observa también que en el fondo de la crisis yace el histórico e irresoluto conflicto entre la capital centralista y el Perú rural.

“Conozco mi país y esto puede terminar muy mal, la gente está muy molesta, este es un enfrentamiento que se viene azuzando desde hace mucho tiempo entre regiones y Lima. Boluarte y sus ministros han abrazado el discurso de la capital. La gente sabía que Castillo era corrupto, pero era la pica en Flandes que cierto Perú puso en el poder. Entonces están furiosos no porque crean que Castillo es inocente o no hizo golpe, sino porque no quieren perder este espacio, con justa razón, que se les negó por siglos y que cuando lo ganaron democráticamente también se pretendió negarles con un invento de fraude”.

–¿Cuál es su pronóstico inmediato?

–Si en las próximas 48 horas no surgen de uno y otro lado, sobre todo del gobierno, personas capaces de al menos lograr una tregua, esto dejará de ser una revuelta y se convertirá en una asonada. Si hay más muertes y no surge una figura convocante, que pasa inevitablemente por cambiar al premier, no le veo ninguna posibilidad a que esto se resuelva, ni remotamente”.