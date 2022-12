N. de la R: aclaración de la autoría de grabados en el reportaje de café

E

n el reportaje Café: la riqueza desde la pobreza, publicado en tres partes el domingo 11, lunes 12 y martes 13 de diciembre, en las páginas 3, 2 y 4, respectivamente, por un lamentable error se dio crédito de los grabados a Carlos Morfín. En realidad, las obras fueron creadas por Mauricio Gómez Morín, incluido en la colección de carteles sobre café orgánico.

Ofrecemos disculpas al artista y a nuestros lectores por esta equivocación.

Llama a impulsar la investigación sobre fusión y fisión nuclear

El artículo dominguero de Antonio Gershenson hace referencia a la energía nuclear como la óptima fuente para lograr soberanía energética, lucha efectiva contra la petrolización y el CO2, que envenenan al mundo. Evidentemente, Antonio se refirió a la fisión nuclear. Sin embargo, él lo sabe muy bien, no le es ajena la otra gran fuente energética de nuestro mismo Sol, la fusión nuclear. De hecho, en el ININ, a nivel teórico y de modelo, se cultivaba la fusión nuclear vía un modelo de Tokamak. Pero llegaron los neoliberales, y en el ININ desaparecieron ambas: fisión y fusión nucleares.

Sin embargo, el mundo, los países altamente desarrollados, han superado al punto crítico en la fusión nuclear, con el plus de energía obtenida con el ITER en Francia y la tecnología rusa y ex soviética, el Tokamak, o vía la fusión nuclear mediante la radiación láser, lo que celebra el DOE de los Estados Unidos. El DOE considera tal logro como fundamental y de gran porvenir.

Como dice Gershenson, es lamentable, muy lamentable, nuestros atrasos en ambas opciones nucleares. Por ejemplo, Irán y Pyongyang, que se encontraban muy lejos de México, nos superan en la actualidad. Insisto, la culpa absoluta es de los neoliberales, quienes no sólo no fomentaron la investigación científica, sino, por corrupción, petrolizaron la economía de México. Más lamentable es que nuestras instituciones no fomenten de manera intensa la investigación en ambas opciones nucleares.

Rubén Mares G.

Boluarte no fue elegida por los peruanos; es una golpista, asegura

La nota de Aldo Anfossi sobre el golpe de Estado en Perú retoma todo el insulto hacia el pueblo peruano al erigirse Dina Boluarte como mandataria. Toda una burla para ese país hermano. Boluarte es una golpista; Pedro Castillo es aún el presidente.

Boluarte es un monigote, un inefable engaño al que Estados Unidos y la Unión Europea, al reconocerla, asumen la atrocidad de una complicidad ilegítima, pues Boluarte no ha sido elegida por el voto mayoritario del pueblo peruano ni tampoco Castillo ha sido derrotado en urnas. Toda una sórdida maquinaria infernal que América Latina no merece.