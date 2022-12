Ap, Afp y Sputnik

Miércoles 14 de diciembre de 2022, p. 30

París. Decenas de países y organizaciones internacionales se comprometieron ayer en París a dar más de mil millones de euros en ayuda e impulsar un nuevo esfuerzo para mantener a los ucranios con electricidad, alimentos y calefacción, a medida que se acerca el invierno.

La conferencia de donantes, a la que asistieron 46 naciones y 24 organizaciones internacionales, rápidamente produjo importantes promesas de apoyo financiero y en especie para enviar en las próximas semanas y meses a Ucrania, y ayudar a su castigada población civil a sobrevivir las gélidas temperaturas.

Al inaugurar la cita, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, describió los bombardeos de Moscú contra objetivos civiles como crimen de guerra . El Kremlin ataca infraestructuras civiles porque sus tropas han sufrido derrotas en el campo de batalla, afirmó.

También acusó a Moscú de pretender hundir al pueblo ucranio en la desesperación .

De los mil millones, 415 millones de euros se destinarán a energía, 25 millones a agua, 38 millones a alimentación, 17 millones a salud, 22 millones a transportes y el resto está por determinarse, precisó la canciller francesa, Catherine Colonna.

El objetivo inmediato es que la red eléctrica no se hunda, que no tengamos un apagón de varias semanas, que el agua no se congele en las tuberías porque estarían fuera de servicio hasta el verano , explicaron fuentes diplomáticas francesas.

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, quien intervino por videoconferencia, indicó que 12 millones de ucranios sufren cortes de electricidad. El país necesita generadores con tanta urgencia como chalecos antibalas y vehículos blindados para sus tropas, señaló.