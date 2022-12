–Cada quien es responsable de sus hechos. Yo no me voy a estar metiendo a conciliar, yo opino porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador.

Por la tarde, Mejía Berdeja estuvo en Palacio Nacional, y al salir del recinto evitó hacer declaraciones.

Horas antes, en la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo recordó que en Morena, siendo él dirigente, se optó por la realización de encuestas para la elección de candidatos del partido como abanderados a cargos de elección popular. Esto porque, dijo, es el mejor proceso para evitar fraudes.

Estoy totalmente de acuerdo con ese método. Y el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana, por alguna razón, porque no lo vemos joven, o firme, o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o determina, es cómo lo ve la gente , enfatizó.