S

i no fuera por la historia que nos muestra lo contrario, con lógica se pensaría que los 10 o 15 años que tenemos en la escuela a decenas de millones de niños y jóvenes son una etapa clave –no sólo para algo superficial como acumular aprendizajes, sino más profundo–, para iniciarse en las nociones y prácticas democráticas dentro y fuera del aula. Si una sociedad puede contar con una cantidad de jóvenes en múltiples y bien organizadas experiencias democráticas en escuelas y universidades, evidentemente estará dando un paso decisivo hacia una profunda transformación. La educación se habrá establecido como un espacio estratégico para transformar de fondo a la tercera parte más joven de la población de país, y la más dinámica y promisoria. El flujo constante de egresados crearía familias, organizaría sus vidas junto con las de otros en venturas colectivas de barrios, rancherías, colonias y ciudades y crearían a la larga generaciones de adultos y viejos sabios llenos de experiencias dignas de contarse y de replicarse. Experiencias que ilustrarían en formas nuevas y muy ricas a nietos y a las pequeñas bandas de adolescentes ahora condenadas a la calle sin sentido.

Sin embargo, desde la escuela no hemos construido sociedades democráticas, ni en el pasado, ni se ve que como sociedad y gobierno lo haremos en el futuro. Se genera así un desperdicio mayúsculo, como el del agua de la lluvia que termina en arroyos y ríos cuando no en desagües, y mientras tanto, el narcotráfico invade e inunda el mundo de la experiencia y referentes juveniles. La escuela y universidad serían claves para generar el antídoto más eficaz, a fuerza de planes gubernamentales autoritarios y ciegos se mantienen como un mero enseñadero ( aprender cosas y obedecer ) disciplinado y ajeno a las inquietudes y problemáticas vitales de niños, jóvenes, familias y comunidades locales. El desperdicio de recursos y vidas.

No de hoy. Desde hace 100 años la escuela y la universidad en México no sólo no se preocupan de la democracia, sino que –señalándola a veces como responsable– actúan contra ella y dan la espalda o reprimen las demandas de participación que plantean estudiantes y profesores. Se establecen modelos escolares y universitarios tan verticales y autoritarios que asfixian a los niños y jóvenes y, con ellos, la vida institucional. Hay incluso una política de sistemático despojo de los espacios de participación de estudiantes y profesores penosamente adquiridos.