4. Uno de los más preocupantes desarrollos políticos de las últimas décadas, para Tamás, es el generalizado asalto al legado de la Iluminación, sobre todo en cuanto a la idea de la ciudadanía universal : la asimilación Iluminista de la ciudadanía a la condición política necesaria y natural de todos los seres humanos se ha invertido. Si una vez la ciudadanía fue un privilegio dentro de las naciones, ahora es un privilegio para alguna parte de las personas en algunas naciones con clases de personas que no merecen los derechos básicos e incluso la categoría de humanos para nada por su distinción étnica, racial o sexual. No extraña que en las primeras trincheras del anti-Iluminismo ondeando banderas etnicistas está precisamente Orbán (bit.ly/3PcXuoa): no sólo asaltando los derechos civiles básicos o liderando una cruzada europea en contra de los migrantes/refugiados, sino incluso alertando −en puro lenguaje fascista ya sin pos − en contra de la mezcla de razas (bit.ly/3HpB6GA).

5. La historia no se repite y −a pesar de las muy propagadas nociones de lo contrario− no ofrece lecciones fáciles. Pero como recuerda Tamás frente a una ola de anti-Iluminismo por parte de los gobernantes que precedió la Primera Guerra Mundial hubo quienes −Lenin, Luxemburgo, Trotsky, Korsch o Lukács− sacaron la bandera del internacionalismo. El cosmopolitismo iluminado o federalismo −lo mejor que se puede sacar hoy− no es lo mismo, pero dado que, según Tamás, la izquierda hoy está igualmente envenenada por el etnicismo que la socialdemocracia por el nacionalismo hace 100 años, urge obrar con lo que hay. El regreso a las seudodemocracias de los 20/30 −un generalizado giro de (casi) todos los países de Europa Central, donde la clase alta, media y buena parte de la intelligentsia piensa que el comunismo sigue siendo la principal amenaza (sic)− es un retroceso preocupante del que alerta no sólo Tamás, pero también desde hace años por ejemplo Slavoj Žižek (Trouble in Paradise. From the End of History to the End of Capitalism, 2017).