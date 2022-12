Además, a diferencia de 2021, esta vez hay pernocta; van a poder quedarse en el atrio, la explanada de Plaza Mariana o el cerrito, como es la costumbre, y en la calle no se diga. Misterios y Montevideo se convierten en dormitorios .

Descartó que alguien pueda ser sacado de la Basílica si olvida el cubrebocas, lo pierde o no desea usarlo: No se le pedirá que salga, no se va a forzar a nadie . Comentó que se prevé que la alcaldía Gustavo A. Madero repartirá gel en las inmediaciones del templo.

Para evitar una aglomeración excesiva, hemos pensado que la última misa dominical sea a las 16 horas. Eso implicaría que la gente se detenga mucho, podrá circular con tranquilidad, despacito y bonito para que puedan orar y estar con la virgen un momentito .