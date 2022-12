Para el panista, la presión sicológica y que los integrantes de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua durante su mandato no pemitieran a los detenidos comer, medicarse, acudir al sanitario o beber agua, no puede considerarse tortura o agresión física.

“Ahí nunca hubo un centro de interrogatorios. Allí lo que se generaron fueron distintas áreas de la unidad especializada (que dirigía González Arredondo), ahí trabajaban cerca de 50 personas.

González Arredondo está detenido por una venganza política. Ella (la gobernadora) busca lavar su cara, porque el fiscal coordinó los trabajos de acusación en su contra, porque ella fue vinculada a proceso por el delito de cohecho al ser parte de la nómina secreta de César Duarte . Delitos de los cuales se desistió la fiscalía estatal antes de que ella asumiera el cargo.

–De usted dicen que toda la Operación Justicia para Chihuahua fue una venganza contra funcionarios, empresarios y opositores políticos.

–Lo que hicimos fue llevar a tribunales a César Duarte y en el camino fueron apareciendo muchos más actores y presuntos responsables.

Expuso que durante una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador le explicó la situación de las acusaciones y el procedimiento de extradición en contra de César Duarte: “cómo (Enrique) Peña Nieto y particularmente Elías Beltrán, el que estaba encargado de la Procuraduría General de la República, le habrían brindado protección a mi antecesor. Incluso, cómo pretendieron, antes de irse, exonerarlo y cómo dificultaron las solicitudes de las órdenes de aprehensión para la extradición. López Obrador se comprometió conmigo a que no habría complicidad ni protección.

Nos dimos cuenta de que no se habían presentado todas las órdenes a las autoridades de Estados Unidos, sino que se habían entregado algunas muy mal. Hoy se está trabajando en la modificación del principio de especialidad.

–¿Usted aprobó la aplicación de tortura sicológica y malos tratos durante los interrogatorios?

–Lo niego categóricamente. Es una calumnia, una vil mentira. No hay un solo elemento que pueda demostrarlo.

–Los testigos son quienes han señalado haber sido objeto de tortura.

–A mí no me han señalado. A mí no me están acusando de nada.

–Existen algunos señalamientos de que usted observaba y dirigía los interrogatorios.

–Tenemos todos los elementos para desvirtuar esa aseveración. Tenemos videos de cómo estaba la casa, cómo operaba.

–¿De los interrogatorios y de la cámara de Gesell?

–Han querido crear dentro del expediente y acomodar las instalaciones de la Unidad Especializada de Combate a la Corrupción para hacer creer que ahí había un centro de interrogación con cámara Gesell. Ahí era el gimnasio de Duarte.

–¿Si Francisco González se convirtiera en testigo protegido y lo imputara a usted?

–Francisco González es un hombre íntegro. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi conciencia tranquila.

–¿Se va a amparar?

–No. Yo no me voy a amparar. Nunca me he amparado.

El ex mandatario chihuahuense afirmó que en la gestión de la gobernadora, la también panista María Eugenia Campos, hay un intento de criminalizar sus acciones en contra de la corrupción y se trata de encubrir actos ilícitos por parte de actores relevantes del PRIAN.

A “María Eugenia Campos la tiene enloquecida el deseo de venganza política. Me han buscado por todos lados y ahora resulta que la acusación más grave es que yo tengo doble nacionalidad, como si hoy no fuera un derecho constitucional.