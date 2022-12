Eduardo Murillo y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 10 de diciembre de 2022, p. 5

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe mantener un diálogo institucional, de colaboración y respeto, pero también con independencia, con los otros poderes del Estado mexicano, pues esto es indispensable para la democracia, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayán, quien conoció la intención de utilizar la justicia con fines políticos, y en 2002, como magistrado, fue contra la posición de dos de sus pares y consideró que el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumplió la sentencia de amparo en el caso El Encino, por lo que consideró improcedente que se le sometiera a un juicio de procedencia.

Con una década como ministro, Pérez Dayán, quien el próximo martes cumplirá 62 años de edad, compite para ser presidente del máximo tribunal con una propuesta que incluye dar mayor credibilidad al Poder Judicial Federal (PJF), con unidad y autonomía, afirma en entrevista con La Jornada.

La comunicación entre los poderes es fundamental, no puede prescindirse de ella. El Estado es uno y la soberanía del pueblo se ejerce por medio de sus poderes, y la colaboración entre ellos es no sólo necesaria, sino una exigencia en la eficacia de la gestión. La democracia en sus nuevos avances ya no sólo se reduce a la posibilidad de que la ciudadanía elija a sus gobernantes, sino que sus gobernantes cumplan con lo que manda la ley y le den ese bienestar que exige , afirmó.

A Pérez Dayán no le son desconocidos los intentos por utilizar la ley con motivos políticos. En 2002, cuando se intentó desaforar al presidente López Obrador por el presunto incumplimiento de una suspensión judicial para no afectar al predio El Encino, él formaba parte del séptimo tribunal colegiado administrativo del primer circuito, y fue el único que dio su voto contra la decisión de declarar en desacato al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

A 20 años de esa decisión, afirma: Mantengo mi criterio sobre lo que ahí dije: creo que las pruebas me demostraban a mí que no había ninguna infracción a la suspensión .