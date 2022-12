El jefe del Ejecutivo federal resaltó que viene ahora otra oportunidad, porque 2024 va a ser también como un referendo. No sólo se va a elegir al próximo presidente, mujer u hombre, a los diputados y senadores, sino también se va a decidir por proyectos de nación distintos, contrapuestos, enfatizó.

López Obrador calificó además de incongruente a la oposición, pues se reformó la ley para establecer la revocación de mandato y decidió no participar. Llamaron a no votar , recordó.

Además, pidió a la oposición no comer ansias, al referirse a las tendencias en redes sociales en las que se aludió a la destitución del presidente peruano, Pedro Castillo, y se promovió el hashtag Sigues tú AMLO .

La gente va a poder decir si quiere que continúe la transformación o no; si quiere que regrese lo que había, el régimen de corrupción, injusticias y privilegios. Si quiere que siga el saqueo, porque nos gusta el masoquismo .

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, insistió en que el bloque opositor se está tardando en lograr un acuerdo sobre quién los va a representar en 2024.

Resaltó que el tema no es fácil y se preguntó si sus adversarios piensan que “Claudio va a decir: Va a ser este y ya todos de acuerdo.

Les va a ganar el tiempo, no me vayan a echar la culpa a mí también de eso. Ya que hagan su convención, que ya empiecen a ponerse de acuerdo, nada más que no se vayan a rasguñar mucho , ironizó el Presidente.

Del lado de su partido, expuso que el método para elegir al abanderado de 2024 ya está resuelto. Va a ser una encuesta. No hay dedazo, reiteró.