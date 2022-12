Didáctica, estabilidad en la región impuesta por los poderosos, opina

a manera en que la lucha de clases se evidencia en todo el mundo, pero en América Latina en particular, resulta didáctica. La estabilidad social resulta posible por la represión que las clases poderosas, creadoras y dueñas históricas de los órganos de los gobiernos, realizan sobre las mayorías desposeídas.

Lo que vemos hoy es el resultado de un mínimo de conciencia social en pueblos que han llevado al poder a partidos progresistas, después de haber sido saqueados hasta el exceso. Y la reacción normal de la burguesía destruyendo a dichos gobiernos. Nada nuevo: los potentados no tienen vocación suicida y rechazan la democracia. En general, no están dispuestos a compartir un mínimo de riqueza, lo quieren todo para ellos.

Ha pasado en todo el continente: unos cuantos se apoderan de las instituciones e impiden que gobiernos de mayoría operen sistemas menos injustos. Por lo visto, los cambios de gobierno continuarán y finalmente ganarán los mismos, mientras las mayorías vivirán dolorosas realidades.

Ni las luchas armadas, como publicó ayer Francisco Muñoz en El Correo Ilustrado, han logrado la emancipación. Es más bien, me parece, la conciencia social: educación, difusión en los medios y mañaneras .

Dentro de unos siglos, si la especie logra sobrevivir, se preguntarán cómo fue posible que unos pocos, que no eran superiores en ningún sentido, enloquecieran la vida de millones de personas.

Jorge Alberto Domínguez Durán

Pide aumento salarial digno para el sector de ciencia y tecnología

El salario mínimo es la cantidad mínima que debe recibir el trabajador por los servicios prestados y debe ser suficiente para satisfacer sus necesidades materiales y sociales, actualmente, está en 260.34 pesos en la zona fronteriza y 207.44 pesos en el resto del país, lo cual responde a un pendiente histórico en materia de dignificación salarial del actual gobierno.

En contraste, la política salarial impuesta por la Secretaría de Hacienda al sector de ciencia y tecnología está muy por debajo de la inflación, es decir, el poder adquisitivo del personal académico, técnico y administrativo tiene décadas disminuyendo.

Es urgente que se mejoren los sueldos y se implemente un programa para la renivelación o cambio de categoría en función de nuestras actividades, estudios y especialización.

Señor Presidente: ¿para cuándo los aumentos salariales dignos en el sector de ciencia y tecnología?

Julio Antonio García Palermo

