El acoso contra Yashi y su familia se agravó desde la semana pasada, a pesar de que ya no vive en Chimalhuacán, aseguró la adolescente; me quitaron todo, pero no voy a dejar que me quiten a mi mamá, ni a mi hermano . Afirmó que a los tres los han intentado privar de la vida. Así sea con mi misma vida, los voy a proteger , advirtió.

Protestan en Chiapas

Más de 100 personas, entre ellos maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, amigos y familiares, marcharon ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir claridad y justicia por la muerte de Paola Yasmín Ocampo Alcázar.

La mujer de 36 años, originaria del municipio de Venustiano Carranza, fue hallada sin vida el jueves en la cisterna de la primaria en la que trabajaba de intendente.