Georgina Saldierna, Emir Olivares y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 10 de diciembre de 2022, p. 14

La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentra en insolvencia económica, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que trataba de evitar la palabra quiebra para referirse a la problemática de esta empresa.

Remarcó que la compañía tiene deudas millonarias con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y saldos pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La firma es propiedad de Alonso Ancira, detenido en España en 2019, desde donde se le extraditó a inicios de febrero de 2021 por un proceso en su contra por el escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht y la venta a Pemex, con sobreprecio, de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, por lo que estuvo preso hasta que comenzó cubrir los millonarios recursos a modo de reparación del daño.

Durante la mañanera de ayer, López Obrador reiteró que su administración no rescatará a AHMSA, aunque acotó que debido a su situación no se ha demandado pagar los adeudos con las instancias federales.

Nosotros no hemos llevado a cabo rescates, no se han condonado impuestos. Tenemos casos especiales. Por ejemplo, la situación de insolvencia, no quiero usar la palabra quiebra, de Altos Hornos, con deudas con el SAT, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y el IMSS; no hemos solicitado que se paguen todas estas deudas porque está de por medio la fuente de trabajo y la importancia que tiene esta planta en Monclova, pero nos piden rescate, eso no lo podemos hacer, lo que nosotros estamos recomendando es que entren nuevos socios, que inviertan y que no se arruine esa empresa.

A finales de noviembre, la compañía de Ancira dio a conocer que la CFE le había suspendido el servicio de energía eléctrica a pesar que se había cubierto una parte de su adeudo. Además, planteó la posibilidad de establecer un esquema de pagos para saldar la deuda.

Al respecto, la paraestatal respondió que AHMSA tiene una deuda de 154.87 millones de pesos por el servicio de luz, y que si bien había adelantado una parte, en esa fecha aún debía 127.04 millones. La CFE agregó que entre las solicitudes de la empresa estaba el que se le diera una prórroga para dejar de pagar el servicio por un semestre.