Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 10 de diciembre de 2022, p. a12

El nuevo disco de Los Beatles es una lección de música.

Es nuevo aunque tenga 56 años de edad, luego que la magia de la tecnología puso, hada madrina, en la mente, manos y destreza de los ingenieros Giles Martin y Geoff Emerick, las ideas maestras para mostrar al mundo que Los Bítles siguen siendo artistas desconocidos cuyas virtudes técnicas viven nubladas por la neblina de la fama.

Es música clásica que rebasa el lugar común y una manera de demostrarlo es indagar, por ejemplo, cómo su obra protagoniza obras literarias, pictóricas, musicales por supuesto, escénicas. De vario linaje.

Esa presencia por fortuna no es obvia, sino tangencial, taimada, reclinada, sutil. Los oídos atentos a los valores musicales de Los Beatles no nublados por la fama reconocen de inmediato ese juego de espejos, a través del sentido de la vista y del resto de las maneras de percibir el arte.

El autor más identificado por lectores, aun los inadvertidos, es Haruki Murakami, cuyos libros rebosan música de Los Bíceps y está presente incluso en algunos de sus títulos, el más célebre de los cuales está entre paréntesis: Tokyo Blues (Norwegian Wood) y en relatos cortos, como Yesterday , de 2014, y su libro reciente: Primera persona del singular, que incluye el relato cuyo título también lo dice todo: With the Beatles .

Los artistas que han logrado obras maestras donde la música de Los Virus es una presencia evidente o tras cortinas, son aquellos que poseen oído musical.

Ellos son quienes mejor aprecian el valor del nuevo disco de Los Beatles: Revolver (SuperDeluxe).

La lección de música ocurre en la escucha de cualquiera de las versiones de este disco, ya sea en el álbum doble de dos cidís, o en la monumental que dura eternidades y que en las plataformas de streaming tienen una duración promedio de tres horas.

Se trata del nuevo trabajo de re-masterización, que en la práctica resulta una labor de re-composición. De volver a poner. Re-volver, de su título Revolver: hacer girar, tornar en la tornamesa. Evolucionar.

El tema de los productores de discos es fascinante. Hacen cosas increíbles, difíciles de creer para muchos, por ejemplo, lo que hacen con los así llamados en la industria de la música músicos de sesión , encargados de añadir fragmentos, corregir errores, poner lustre a lo que los músicos famosos no son capaces de lograr y ellos son tan anónimos que hacen el trabajo de quienes se hacen famosos a costa del trabajo de estos héroes, los músicos de sesión y las sorpresas son de este tamaño: Los Monkeys no hacían giras y se veían poco en conciertos en vivo, porque todos sus discos fueron hechos por músicos de sesión. Pa’su mecha.

Y esta es una manera de resaltar el valor inmenso del nuevo disco de Los Beatles y explicar por qué es una lección de música:

En primer lugar, el trabajo de los ingenieros Giles Martin (hijo del legendario George Martin, quien grabó el disco original) y Geoff Emerick, consistió en limpiar la cinta original, quitar todo polvo, ruido, nubes, estorbos, para poner al desnudo los instrumentos y voces de los Fab Four y eso no lo soporta (en todos sentidos) ningún músico que no posea valores musicales verdaderos.

Es así que refrendamos la valía estratégica de George Harrison, el autor del sonido Beatle, así como volvemos a poner palomita y 10 de calificación a uno de los mejores bateristas de la historia de la cultura rock: Ringo Starr y el trabajo antes anónimo del célebre músico vegetariano don Polma Carne al esgrimir el bajo electrónico de maneras deslumbrantes, alucinógenas y humildes: siempre al servicio de la cuadratura de la música, a velocidades increíbles y con un sentido de la musicalidad pocas veces vista en la historia. Y bueno, last but not least: refrendar que John Lennon es ante todo un poeta y un revolucionario en todos sentidos.

La novedad del álbum Revolver es esa, en primer lugar, pero tiene muchas otras vertientes: la regrabación del original monoaural también es sorprendente y, lo mejor de todo, las largas secuencias de tomas desechadas, sesiones de ensayo, aciertos y pentimentos y nuevamente refrendamos: en lo personal, me gustan más los ensayos que los conciertos, porque en los ensayos entramos a la intimidad absoluta de la creación musical, vemos cómo se construye cada milagro, cada hazaña, cada epifanía.