Esto, comentó, forma parte de la prevalencia de normas socioculturales patriarcales que responsabilizan a las mujeres de las violencias que viven, por eso cargan con la culpa .

Insistió en que los feminidios trastornan la existencia de quienes sobreviven a las víctimas. “El testimonio de una madre refiere: ‘a mí no me gusta ser mala persona, y nunca me ha gustado maldecir a alguien, pero no sabes cómo odio al maldito que me arrebató no sólo a mi hija, también mi seguridad, mi fe. Me arrebató el amor hacia la vida, las ganas de sonreír, de querer convivir con los demás, de ver a mis amigos. Me arrebató muchas cosas, no nada más a mi hija’”.

Otro de los hallazgos del estudio es la depresión que experimentan los familiares, situación por la que transitan sin el acompañamiento adecuado , porque no se les brinda apoyo sicológico y emocional.