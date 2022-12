Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 9 de diciembre de 2022, p. 18

Para Iktán Chávez Higuera, de nueve años, la experiencia del confinamiento obligado por la pandemia de covid-19 fue agridulce: dejar la rutina escolar fue la parte buena, pero el encierro y las restricciones le dejaron una sensación de tristeza y aburrimiento de la cual hoy va saliendo poco a poco.

El hecho de no ir a la escuela me encantó, pero no poder ir a ver películas, no ver a mis amigos, no ir a los parques y a los museos, eso no , aseveró Iktán, quien ganó el primer lugar en la categoría de expresión escrita para infantes de seis a ocho años en el concurso Mi Regreso a las Calles, organizado por la dirección general de Divulgación de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno capitalino.

Iktán fue uno de los 447 niños de la Ciudad de México que con textos o dibujos describieron la experiencia de salir del encierro y volver a encontrarse con la vida cotidiana en sus ciudades y el trajinar diario de las personas y los vehículos.