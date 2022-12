Ya en libertad, los exonerados Héctor, Gonzalo y Juan Luis declararon a los medios que junto con sus abogados revisarán si emprenderán acción legal en contra de quienes los encarcelaron de manera injusta. El secretario de Gobierno de Tabasco, Guillermo del Rivero, al referirse al tema que resolvió la SCJN al fallar que no se consideró la presunción de inocencia de los inculpados, manifestó que este caso es parte del régimen podrido que tanto daño le hizo a la nación.

El abogado Alberto Magaña manifestó ante los medios que la ex carcelación de sus defendidos es un triunfo de la justicia en México. La señora Marbella Muñoz, madre de uno de los liberados expresó emocionada que daba gracias a Dios y al abogado de que su hijo esté fuera de la cárcel para que pase la Navidad con sus familiares.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, celebró la sentencia, afirmó, se basa en argumentos circulares y autorreferentes a los que se les dio un peso definitivo, sobre una investigación hecha con descuido generalizado , apuntó.

La protección al debido proceso y presunción de inocencia es fundamental para un sistema de justicia digno , afirmó el funcionario en sus redes sociales.

Durante la sesión en la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que la SCJN no puede quedarse impasible ante la injusticia que privó a los acusados de siete años de su vida en libertad, y propuso que no sólo se les liberara de inmediato, sino que se investigue a los ex funcionarios de la fiscalía de Tabasco que manejaron este caso.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, indicó que la presunción de inocencia es un derecho humano que impone al Estado la obligación de acreditar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de un acusado, lo cual no ocurrió en este asunto.

Los tres imputados, junto con un cuarto, quien ya fue liberado, fueron detenidos desde 2015, acusados de secuestro y sentenciados a 50 años de prisión en un proceso durante el cual se denunciaron torturas y otras violaciones al debido proceso, todas la cuales fueron expuestas en el documental, el cual finalmente llevó a la atracción del caso por parte de la SCJN.

La Suprema Corte ordenó notificar de inmediato a las autoridades del penal de Macusapana, Tabasco, para que en las próximas horas fueran liberados los tres imputados.