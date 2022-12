La solicitud de asilo, firmada por el abogado Víctor Gilbert Pérez Liendo, quien representa a Castillo, está dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Señala que su defendido enfrenta un clima de indefensión extrema y de persecución puramente política ; que los órganos de justicia de su país mantienen en su contra una persecución infundada y que pretenden procesarlo por meros anuncios de voluntad o intención que no configuran ningún ilícito penal .

Agregó que Castillo ha ratificado la solicitud de asilo recibida en la embajada de México esta madrugada (2 am), misma que les anexo para conocimiento de la opinión pública. Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Les mantendré informados .

El ex mandatario se encuentra detenido ahí desde el miércoles, cuando disolvió el Congreso peruano y declaró un gobierno de excepción momentos antes de ser destituido por los legisladores de su país. Lo encontró físicamente bien y en compañía de su abogado , refirió Ebrard.

El abogado pide a López Obrador que otorgue asilo en México a Castillo en resguardo de su vida y su integridad , porque es evidente el grave riesgo en que se encuentra .

Tengo el alto honor de dirigirme a usted, y en mérito a los últimos sucesos políticos acontecidos en este país que son de su conocimiento en amplio detalle, solicito se sirva considerar otorgar asilo al ciudadano Pedro José Castillo Terrones , manifiesta el abogado en la misiva.

No se ocultó el hecho

Respecto a por qué el miércoles comentó que Castillo no había solicitado asilo, Ebrard expuso ayer que no ocultó este hecho, sino que no sabía de la solicitud cuando los periodistas le preguntaron del caso.