–Dentro de los cánones democráticos, entre comillas, posiblemente no lo van a permitir, pero la fuerza del pueblo, que es el poder que constituye los demás poderes, sí; este Congreso ha violentado el poder del pueblo, han modificado la Constitución para no permitir que haya un referendo donde el pueblo se manifieste en temas de Estado; ellos por más que hayan sido electos, no pueden estar por encima del poder constituyente.

Continúa: No caigamos en actos de provocación, no hagamos actos de violencia, tenemos que ser inteligentes y debemos avanzar como un pueblo sólido, compactado para romper el cerco que nos va a poner la policía, la Constitución nos ampara el derecho a insurgencia, vamos a tomar ese Congreso .

En otro rincón de la ciudad, una mujer que atiende un kiosco y que se identifica como Vicky, dice sentir mucha pena y que le han traicionado los militares y los que están en el Congreso, unos delincuentes que desde que él entró sólo han pedido la vacancia .

Diana, una auxiliar contable, cree que la destitución era previsible porque no permitían ninguna labor de él y la prensa influenciaba mucho, siempre salían noticias malas , además plantea que se debe llamar a nuevas elecciones y que se vayan todos, el Congreso sólo ha visto sus intereses, vacar y vacar, mientras aquí hay mucha delincuencia y nadie se preocupa .

Pedro, un trabajador independiente, dice que lo sucedido es un abuso de poder total en contra del gobierno. Castillo es un presidente inexperto pero no tiene nada de malicia como para estar haciendo tantas cosas que le involucran. Ahora hay que poner paz al percance que estamos pasando, hay que poner paños fríos .

Bien echado y elecciones

Pero no sólo hay partidarios de Castillo, muchas personas están de acuerdo en la destitución, respaldan las denuncias de corrupción y juzgan que su gobierno fue un gran fracaso.

Nazareth, un joven que trabaja en call center, manifiesta que no estaba ejerciendo su mandato y considera verídicas las denuncias de actos ilícitos. Respecto del periodo de Boluarte, cree que se debe llamar a una nueva elección pronto .

Fernando, un operador logístico que pasea con su pequeño hijo Donato, considera que el ex presidente fue mal asesorado y las consecuencias las está pagando, debió tomar otras medidas desde que comenzó, el resultado hubiera sido otro, pisó el palito, llegó a la confrontación, todos sus aliados lo han dejado solo , por todo lo cual la vacancia, cuando todo está destruido, tenía que hacerse .

Sobre Boluarte expresa: tenemos que ver cómo inicia, ver el rol del Congreso, a ver si la respalda o no .

Elba Huisa, propietaria de un kiosco, opina que Castillo es un profesor que nunca ha trabajado, es un sindicalista, no voté por él porque no es preparado y está bien destituido por el mal gobierno, él no da confianza, no invierten las grandes empresas. Boluarte debe terminar, es mujer, hay que darle una oportunidad y es estudiada .