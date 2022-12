P

ara complementar la tipología de caracteres de Erich Fromm (EF) y de Michael Maccoby que presenté en un cuadro en la entrega anterior (02/12/22), hoy sintetizo las descripciones de EF (en Ética y psicoanálisis) de las orientaciones/caracteres no productivos en el proceso de asimilación. En dicha entrega describí el carácter autoritario que se refiere a una tercera dimensión (además de la de procesos de asimilación y socialización), la de las orientaciones sociopolíticas. Debe advertirse que en las descripciones que hoy presento, EF enfatiza los aspectos negativos. Las personas con carácter receptivo sienten que la fuente de todo lo bueno está fuera de ellas y que la única manera de obtener lo que quiere –bienes, afecto, amor, conocimiento, placer– es recibirlo de una fuente externa. Su primer pensamiento es encontrar alguien que les proporcione la información requerida sin hacer el más mínimo esfuerzo por su cuenta. Siempre están en busca de un ayudante mágico. Se sienten perdidos cuando están solos porque sienten que no pueden hacer nada sin ayuda. Son personas optimistas y amigables; tienen cierta confianza en la vida y sus regalos, pero se ponen ansiosos y locos de inquietud cuando su fuente de oferta es amenazada. Cuando la persona receptiva es productiva, muestra rasgos positivos como reaccionar con entusiasmo, ser idealista, sensible, tierna. La persona con carácter explotador también siente que la fuente de todo bien está afuera, pero no espera recibir las cosas como regalos, sino tomarlas por la fuerza o la astucia, actitud que se extiende a todas las esferas de actividad. Tienden, más que a producir ideas, a robarlas. Las cosas y las relaciones más atractivas son las que pueden arrebatar a otros. Su lema es Los frutos robados son más dulces . El caso extremo es el cleptómano que sólo disfruta lo robado, aunque tenga dinero para comprarlo. Sus rasgos positivos, cuando son personas productivas, es ser seres activos, capaces de tomar iniciativas, tener confianza en sí mismos, ser cautivantes. Las personas con carácter acumulativo desconfían de lo nuevo. Su seguridad está basada en la acumulación y el ahorro, mientras que gastar es un peligro. Se han rodeado de una muralla protectora a la que intentan introducir mucho y dejar salir poco. Su avaricia se refiere a dinero, cosas, sentimientos e ideas. Pueden saberlo todo, pero son estériles e incapaces de pensamiento productivo. Son pedantemente ordenados. Ven al mundo externo como una amenaza que quiere penetrar en su posición fortificada. Son compulsivas con la limpieza y la puntualidad. Tienden a pensar que tienen una cantidad fija de fuerza, energía, o capacidad mental, y que el acervo disminuye o se agota con el uso y que no puede ser nunca reabastecido. Para ellos lo muerto y la destrucción tiene más realidad que la vida y el crecimiento. Sus más altos valores son orden y seguridad.