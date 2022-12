Alfredo Valadez Rodríguez

Viernes 9 de diciembre de 2022, p. 34

Zacatecas, Zac., Un grupo de productores de hortalizas de los municipios de Calera, Guadalupe, Fresnillo, Morelos y Jalpa se concentraron ayer en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), delegación Zacatecas, para exigir a la dependencia que deje de imponer trabas burocráticas para impedirles acceder al subsidio federal que anualmente han obtenido para pagar los altos costos de electricidad en sus pozos de riego.

David Caldera, Alberto de Santiago Murillo, David Esparza, Conrado García, José Quezada, Roberto Barrios y Norma Tovar, en representación de sus socios o familiares, solicitaron se aplace la fecha para realizar los trámites correspondientes (de este 15 de diciembre al 28 de febrero próximo), pues de lo contrario la producción en mil 400 unidades de riego en el estado está en riesgo para 2023.

Alberto de Santiago explicó que el problema es que la Sader no les permite continuar con el proceso para contar con la denominada cuota energética porque no cubren requisitos y condiciones que se establecieron recientemente, “y no se buscan las maneras o las formas, de que la gente obtenga ese beneficio al que tiene derecho.

Cómo va a ser posible que a quien lo recibió el año pasado, este año se le esté entorpeciendo para que no pueda tenerlo. Sin dicha aportación es imposible que las unidades de riego puedan trabajar, porque para un socio de estas unidades, el costo del suministro es de 10 mil pesos; se ahorra 90 mil pesos con el subsidio .