Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 9 de diciembre de 2022, p. 33

León, Gto., En el estado han muerto 10 de 15 pacientes renales que presentaron parálisis facial, informó el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Marco Antonio Hernández Carrillo.

El funcionario detalló que el 10 de octubre pasado se presentó el primer caso de este tipo y el 23 de noviembre, el último; no es contagioso, no debe generarse pánico, no es una situación que esté en el ambiente , añadió.

Hernández Carrillo puntualizó que las investigaciones sobre el tema están a cargo de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal y de la dependencia sanitaria estatal, con apoyo del IMSS.