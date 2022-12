De igual forma, ya está la colaboración por parte de la Fiscalía General de la República e Interpol, por el Instituto Nacional de Migración, quien emitió una alerta migratoria, y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El caso fue presentado en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional como parte del informe semanal Cero Impunidad , en el que se detalló que hasta ese momento se habían reportado 72 casos confirmados y 23 decesos por dicho padecimiento.

Se han realizado diligencias de cateo en 13 domicilios particulares para su búsqueda sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual se consideran prófugos de la justicia , agregó el funcionario, a la vez que subrayó que se han embargado 17 bienes para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Sobre ese tema, el gobernador de Durango expresó que fue lamentable porque nadie ha dicho que si son culpables o no, porque deben tener un juicio y ahí (los administradores y dueños) tienen la oportunidad de defenderse: pero bueno, ya solos se hicieron del delito, entonces ya están siendo buscados en todo el país e incluso en otros países .